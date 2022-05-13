Карагандинец проломил череп незнакомцу, который хотел познакомиться с его девушкой

Иллюстративное фото: pexels.com

31-летний житель Караганды предстал перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он жестоко избил незнакомца, который пытался познакомиться с его девушкой в кафе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Октябрьского районного суда.

Согласно материалам уголовного дела, конфликт между подсудимым и потерпевшим произошел в феврале этого года. Обвиняемый находился в увеселительном заведении с девушкой и друзьями. Они отдыхали и танцевали.

Незнакомец был в кафе с другом. На танцполе он несколько раз предложил девушке подсудимого познакомиться. Наблюдая за этим, карагандинец сделал ему замечание, а после вызвал на улицу.

В ходе конфликта ревнивец ударил потерпевшего кулаком по лицу, а когда он упал, продолжил пинать ногами.

Врачи диагностировали у пострадавшего открытую проникающую черепно-мозговую травму и перелом носа.

Мужчине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В суде он вину признал полностью и заявил о раскаянии.

Потерпевший от претензий к обидчику отказался.

Суд признал жителя города виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969151-karagandinets-prolomil-cherep-neznakomtsu-kotoryy-hotel-poznakomitsya-s-ego-devushkoy/