ОПГ орудовала в трех областях Казахстана (видео)

Задержание. Кадр из оперативного видео: polisia.kz

Члены ОПГ получили от 10 до 15,5 лет лишения свободы за распространение наркотиков в трех регионах Казахстана. Расследование длилось больше года, по делу вынесен приговор, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

10 октября 2020 года в Караганде полицейские задержали парня в момент закладки крупной партии наркотиков. В ходе обыска в его подпольной лаборатории было изъято 5,7 кг "синтетики" и оборудование, необходимое для ее производства.

Это задержание стало началом разработки преступной группы, которая синтезировала и распространяла наркотики в трех регионах Казахстана - Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областях.

Второго члена группы задержали в Павлодаре. Он оборудовал производство у себя дом. У него изъяли 175 граммов "синтетики".

Далее были задержаны остальные участники ОПГ, у которых обнаружили наркотики общим весом около 12 килограммов.

В преступную группу входили 6 человек, пятеро из них занимались производством, а одному была отведена роль курьера и закладчика.

Членами ОПГ было создано четыре нарколаборатории: в Караганде, Павлодаре и поселке Аршалы Акмолинской области. Платежи проводились в биткоинах.

Расследование длилось больше года, в марте 2022 года состоялся суд. В ходе разбирательства обвиняемые отрицали свою вину и знакомство с другими членами группы.

Однако их вина была доказана. Подтвержден и факт создания ими устойчивой преступной группы.

В итоге двое получили по 15,5 лет лишения свободы. Остальные - по 10 лет колонии.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969140-opg-orudovala-v-treh-oblastyah-kazahstana-video/