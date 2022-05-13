"Заставлял детей надевать трусы": жители Актау вызвали полицию из-за голого соседа

Иллюстративное фото: pexels.com

Жители дома в одном из микрорайонов Актау вызвали полицию из-за голого соседа. Люди утверждают, что в таком виде мужчина ходил по дому, заставлял детей наливать ему водку и надевать трусы. Произошедшее прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.

Жители Актау рассказали, что 11 мая их сосед был в квартире вместе с детьми абсолютно голый.

"Изнасилования не было. Но он ходил перед детьми голый. Заставлял их наливать ему водку. Одну из девочек заставил надевать ему трусы. Угрожал убить, если расскажут", - сообщила одна из жительниц дома.

В департаменте полиции Мангистауской области пояснили, что стражи порядка выезжали на место, опросили свидетелей.

"Установлено, что мужчина является отцом двоих детей. К его детям домой пришли друзья. По прибытии полиции мужчина был одет. Находился в состоянии алкогольного опьянения. Факт совращения несовершеннолетних не подтвердился, материал списан в номенклатурное дело", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что если бы дети рассказали о развратных действиях, то мужчину бы задержали. Однако несовершеннолетние утверждают, что к ним он не приставал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969120-zastavlyal-detey-nadevat-trusy-zhiteli-aktau-vyzvali-politsiyu-iz-za-gologo-soseda/