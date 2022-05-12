Жителя СКО оштрафовали на 150 тыс. тенге за посты в TikTok и Instagram

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Полицейские Северо-Казахстанской области выявили в регионе 9 нарушений религиозного законодательства Казахстана, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По информации Управления по противодействию экстремизму ДП СКО, в настоящее время по 3 административным материалам проводятся религиоведческие исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

По всем остальным делам правонарушители привлечены к административной ответственности.

Например, на 100 тыс. тенге за распространение в социальной сети "ВКонтакте" аудио- и видеофайлов религиозного содержания оштрафовали 31-летнего жителя Петропавловска.

Такое же наказание назначили и жителю Есильского района.

Жителю района М. Жумабаева, который в социальных сетях Instagram и TikТок размещал материалы религиозного содержания, придется заплатить штраф на сумму 150 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968981-zhitelya-sko-oshtrafovali-na-150-tys-tenge-za-posty-v-tiktok-i-instagram/