Заявление о "банде рэкетиров" в Алматы прокомментировали в полиции

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В полиции Алматы прокомментировали информацию о том, что в городе якобы появилась "банда рэкетиров", угрожающих местным предпринимателям, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Ранее стало известно о том, что конфликт между мужчинами в Алматы закончился стрельбой, два человека были ранены.

Позже в СМИ заявили, что конфликт со стрельбой произошел из-за того, что местный предприниматель якобы отказался "платить дань рэкетирам".

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, заявления о рэкетирах являются ложными.

"Информация о том, что имело место рэкетирство, не соответствует действительности. Речь идет о банальном бытовом конфликте между соседями, которые проживают на одной улице.

Кроме того, сведения о том, что их было несколько человек, также ложная информация. Подозреваемый - один человек, он сразу же был задержан и водворен в ИВС", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Она предупредила об ответственности за распространение ложной информации.

"Предупреждаем граждан, что распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и соцсетей влечет за собой уголовную ответственность. Поэтому очень важно взвешенно и выверено давать комментарии", - подчеркнула официальный представитель департамента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968939-zayavlenie-o-bande-reketirov-v-almaty-prokommentirovali-v-politsii/