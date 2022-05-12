Сбежавшего из СИЗО в Шымкенте подозреваемого задержали

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Задержан обвиняемый в совершении кражи труб нефтегазопровода, сбежавший из следственного изолятора 11 мая. Об этом сообщили в ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий 12 мая сбежавший был задержан оперативными сотрудниками ДУИС и ДП, при участии сотрудников ДП Туркестанской и Жамбылской областей", - сообщили в ведомстве.

В ДУИС уточнили, что задержали мужчину на территории Туркестанской области.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 мая обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.188 УК РК (Кража), совершил побег из следственного изолятора в Шымкенте.

Были начаты оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание следственно-арестованного.

Городской департамент полиции возбудил уголовное дело по ст.426 УК РК (Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).

Кроме того, сейчас ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области начата служебная проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968920-sbezhavshego-iz-sizo-v-shymkente-podozrevaemogo-zaderzhali/