Журналистка Al Jazeera погибла под обстрелом израильских военных на Западном берегу Иордана

Протесты против убийства журналистки Ширин Абу Акле в Израиле. Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

На Западном берегу реки Иордан в среду, 11 мая, израильскими военными была застрелена журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле. Об этом сообщили ее коллеги с телеканала.

В Минздраве Палестины подтвердили гибель репортера во время освещения рейдов израильской армии в городе Дженин.

Отмечается, что журналистка была одета в жилет с надписью "пресса" и стояла рядом с коллегами.

Другого корреспондента Al Jazeera Али аль-Самуди ранили в спину, он находится в больнице.

"Нас было четверо журналистов, все были в жилетах и касках", – рассказала репортер Шатха Ханайша, отметив, что никаких столкновений между палестинскими боевиками и израильской армией не было.

Как пишет издание, израильские военные заявили, что их солдаты подверглись обстрелу с применением взрывчатых веществ во время операции в Дженине и открыли ответный огонь. В ведомстве подчеркнули, что расследуют инцидент.

По данным издания, Евросоюз призвал к "независимому" расследованию смерти Абу Акле. Глава ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что она потрясена случившимся и призвала к "независимому, прозрачному расследованию".

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд также призвала к "прозрачному расследованию убийства".

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Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о гибели американского журналиста Брента Рено в Ирпене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968878-zhurnalistka-al-jazeera-pogibla-pod-obstrelom-izrailskih-voennyh-na-zapadnom-beregu-iordana/