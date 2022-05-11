Колледж "заминировали" в Алматы

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Сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в учебном заведении, поступило на выходных в полицию Алматы. На место были направлены полицейские, саперы и кинолог, сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента полиции.

По данным ведомства, на выходных неизвестные лица заявили о взрывном устройстве, которое якобы было заложено в одном из колледжей города Алматы. Анонимное сообщение поступило в полицию около 6 часов вечера.

Отмечается, что к учебному заведению уже через несколько минут прибыли экстренные службы города.

В здании колледжа находились только несколько человек из администрации, а также сотрудники службы охраны. Занятий в выходные дни не было.

"Инспекторы патрульной полиции оцепили здание по периметру. Саперы и кинолог со специально обученной собакой проверили его. На полный осмотр ушло несколько часов. Взрывное устройство обнаружено не было", – говорится в сообщении полиции.

Данный факт зарегистрирован сотрудниками полиции и сейчас ведутся поиски анонима.

Напомним, ранее заместитель генпрокурора обратился к казахстанцам из-за волны участившихся ложных сообщений об актах терроризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968826-kolledzh-zaminirovali-v-almaty/