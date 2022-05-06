Мужчин жестоко избили строительной киркой в Алматинской области

Фото: ДП Алматинской области

22-летний житель Алматинской области подозревается в том, что едва не забил до смерти двоих односельчан строительной киркой. Потерпевшие с проникающими колото-резаными ранами госпитализированы в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Инцидент произошел в Ескельдинском районе. В больницу села Карабулак доставили двоих местных жителей 2000 и 2003 года рождения. Травмы обоих оказались серьезными, в связи с чем одного из пациентов поместили в реанимацию, другого - в хирургию.

Стражи порядка установили, что ранения потерпевшим нанес 22-летний житель Карабулака.

В пьяной ссоре парень использовал строительную кирку и палку из твердой пластмассы. Подозреваемого задержали. Он пояснил, что, находясь в алкогольном опьянении, встретил односельчан, с некоторыми из которых не был близко знаком.

Во время совместного употребления спиртного между ними возникла ссора. Молодой человек убежал и скрылся во дворе своего частного дома, но его догнали, завязалась драка. Тогда-то он и схватился за кирку, которой нанес раны обоим потерпевшим.

"С места происшествия уже изъяты кирка и палка, которыми подозреваемый травмировал потерпевших. Уголовное расследование проводится по ст.106 ч.2 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц)", - сообщили в полиции Ескельдинского района.

На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968415-muzhchin-zhestoko-izbili-stroitelnoy-kirkoy-v-almatinskoy-oblasti/