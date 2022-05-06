Кража iPhone из магазина электроники попала на видео в Нур-Султане

Кадр из видео с камеры наблюдения: ДП Нур-Султана

Гражданина Таджикистана подозревают в краже наушников и смартфона из магазинов электроники в Нур-Султане. Момент кражи попал в объектив камер наблюдения, сообщается в официальном Instagram ДП города.

С заявлением в полицию обратился администратор магазина электроники, расположенного по проспекту Республики. Он заявил о краже наушников стоимостью 45 тыс. тенге.

Позже с заявлением о краже iPhone стоимостью 630 тыс. тенге обратился управляющий магазином электроники в ТД по проспекту Абая.

Столичные полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 30-летний гражданин Таджикистана, который ранее уже был судим.

Начато досудебное расследование по статье "Кража" УК РК. Задержанный дал признательные показания. Его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968398-krazha-iphone-iz-magazina-elektroniki-popala-na-video-v-nur-sultane/