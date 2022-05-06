Телефонному террористу дали тюремный срок в Петропавловске

Иллюстративное фото: pixabay.com

3 мая Петропавловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма. Об этом сообщается на .

Суд установил, что 9 января текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый зашел в аптеку, где попросил фармацевта позвонить на пульт "102" и сообщить о минировании многоэтажного дома.

В результате преступных действий подсудимого был причинен материальный ущерб следующим ведомствам:

Департаменту КНБ РК по СКО;

Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО по городу Петропавловску;

Департаменту полиции по СКО и УП города Петропавловска;

Областному центру скорой медицинской помощи.

Подсудимый свою вину не признал, заявив, что был введен в заблуждение знакомым и его словами "все взорвать", которые воспринял всерьез. Доводы подсудимого в итоге не подтвердились и были опровергнуты свидетелями.

Прокурор просил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Отмечается, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Смягчающих обстоятельств в отношении подсудимого суд не установил. В то же время, суд признал отягчающими обстоятельствами состояние алкогольного опьянения подсудимого, а также совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.

Плюс ко всему, указывается, что мужчина уже имел судимость в прошлом.

С учетом вышеизложенных фактов, суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности.

Кроме того, с подсудимого взыскали материальный ущерб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968391-telefonnomu-terroristu-dali-tyuremnyy-srok-v-petropavlovske/