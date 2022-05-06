Актюбинец под видом сотрудника КНБ "развел" на 8 млн тенге сестру хозяйки дорогого кафе

Иллюстративное фото: pexels.com

Аферист представился сотрудником КНБ и обманул актюбинку на 8 миллионов тенге. За эти деньги он обещал найти ей хорошего адвоката и написать апелляционную жалобу по уголовному делу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 Актобе.

Как следует из материалов дела, 31-летний мужчина был частым гостем дорогого кафе в Актобе. Он говорил, что приезжает в заведение на служебном автомобиле с водителем. Владелице представился сотрудником ДКНБ.

К нему за помощью по уголовному делу обратилась сестра хозяйки кафе. Посетитель пообещал найти хорошего адвоката для написания апелляционной жалобы и запросил за "услуги" 8 миллионов тенге.

Эту сумму мужчина получил двумя траншами, но ничем не помог. Когда родственница предпринимательницы поняла, что стала жертвой аферы, то написала заявление в полицию.

В итоге актюбинец оказался на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве. Суд через отдел кадров ДКНБ установил, что он не работал в спецслужбе и в личном составе не значится.

При этом сам подсудимый уверял, что ничего не обещал, никого не обманывал, а брал 8 миллионов тенге в долг, половину из них уже вернул. Оставшуюся сумму отдать пока не может, так как отбывает срок по другому уголовному делу.

Суд приговорил лжесотрудника ДКНБ к 4 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968371-aktyubinets-pod-vidom-sotrudnika-knb-razvel-na-8-mln-tenge-sestru-hozyayki-dorogogo-kafe/