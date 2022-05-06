Женщина обокрала собственного мужа в Уральске

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В период с 14 по 23 апреля у жителя Зачаганска в Уральске похитили два телевизора, холодильник и автозапчасти. Подозреваемой в краже оказалась жена мужчины. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Западно-Казахстанской области в Instagram.

По информации ведомства, в период с 14 по 23 апреля в Зачаганске неизвестный, находясь в доме по улице Коктем, путем свободного доступа похитил два телевизора, холодильник и автозапчасти.

"Заметив отсутствие бытовой техники в своем доме, владелец незамедлительно сообщил об этом в полицию", - пояснили в ДП Западно-Казахстанской области.

Подозреваемой в краже оказалась жена заявителя. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.188 ч.1 УК РК. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Уральске задержали воров-гастролеров из Атырау по подозрению в краже денег и золотых изделий на общую сумму 4 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968354-zhenschina-obokrala-sobstvennogo-muzha-v-uralske/