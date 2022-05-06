Кондуктор и контролер подрались в автобусе в Экибастузе

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В Экибастузе произошел конфликт между кондуктором и контролером, который перерос в потасовку. Сейчас по данному факту проводится проверка. Об этом сообщает департамент полиции Павлодарской области на своей официальной странице в Instagram.

Стражам порядка 2 мая поступило сообщение о том, что в автобусе произошел инцидент.

Участковый инспектор установил, что контролер обнаружила пассажира, который не заплатил за проезд. У него отсутствовал абонемент.

Из-за выявленного нарушения между двумя женщинами: кондуктором 56-ти лет и контролером 36-ти лет, произошел конфликт, переросший в потасовку.

В результате кондуктору пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу.

"По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968298-konduktor-i-kontroler-podralis-v-avtobuse-v-ekibastuze/