Блогера арестовали за клевету в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматинской области 39-летнего блогера арестовали на 20 суток за клевету в социальных сетях в отношении руководителя медицинского учреждения. Факт был зарегистрирован в Енбекшиказахском районе, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В Енбекшиказахском районе полицейские задержали 39-летнего блогера. Его заподозрили в распространении в соцсетях ложной информации в отношении одного из руководителей поликлиники и больницы села Шелек.

В посте указывалось, что медработник якобы за денежное вознаграждение трудоустроила местную жительницу.

Информация вызвала широкий общественный резонанс. Врач обратилась в правоохранительные и судебные органы с заявлением о защите чести и достоинства.

Был собран материал по ст.73-3 ч.2 КоАП РК (Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию).

Дело рассмотрено 4 мая. В итоге блогер получил наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968201-blogera-arestovali-za-klevetu-v-almatinskoy-oblasti/