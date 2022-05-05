Мужчина получил удары ножом за плевок в своего оппонента в Павлодарской области

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Мужчина получил 3 удара ножом после того, как в ходе конфликта плюнул в одного из своих оппонентов. Инцидент произошел в январе 2021 года. По подозрению в покушении на убийство задержали двоих, но сегодня в суде изменили статью на менее тяжкую, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

Из материалов дела известно, что конфликт между тремя мужчинами произошел в селе Алгабас. Один плюнул в другого и получил 3 ножевых удара.

Пострадавший оказался в больнице. Полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в покушении на убийство.

В суде уголовное дело рассмотрели с участием присяжных заседателей. Они пришли к выводу, что умысла на убийство у обвиняемых не было. Их деяния переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Приговором суда обоим назначили по 5 лет колонии.

"Наказание, предусмотренное данной статьей, может быть назначено только в виде лишения свободы. Учитывая смягчающие обстоятельства (наличие малолетних детей), суд назначил не 8, а 5 лет лишения свободы", - пояснил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кадырбек Сатабаев.

Также осужденных обязали выплатить 2 миллиона тенге морального вреда потерпевшему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968198-muzhchina-poluchil-udary-nozhom-za-plevok-v-svoego-opponenta-v-pavlodarskoy-oblasti/