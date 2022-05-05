До 20 млн тенге с "клиента": предполагаемую мошенницу задержали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы задержали 26-летнюю жительницу Туркестанской области, подозреваемую в серии мошенничеств, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Как предполагают стражи порядка, женщина выманивала крупные суммы денег у своих жертв, предлагая им выгодные вложения.

Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр сообщил, что на текущий момент зафиксировано 10 фактов обмана.

По информации полицейских, подозреваемая предлагала приумножить денежные средства в двукратном размере при вложении инвестиций в мнимую зарубежную компанию.

По версии полиции, после того, как женщина получала от своих "клиентов" деньги, она скрывалась. Отмечается, что с одного "клиента" ей удавалось получить от 7 до 20 млн тенге.

По подозрению в совершении этих преступлений задержана гражданка 1996 года рождения. В полиции также предоставили ее фото.

Фото подозреваемой: ДП Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968172-do-20-mln-tenge-s-klienta-predpolagaemuyu-moshennitsu-zaderzhali-v-almaty/