До 20 млн тенге с "клиента": предполагаемую мошенницу задержали в Алматы
В Алматы задержали 26-летнюю жительницу Туркестанской области, подозреваемую в серии мошенничеств, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.
Как предполагают стражи порядка, женщина выманивала крупные суммы денег у своих жертв, предлагая им выгодные вложения.
Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр сообщил, что на текущий момент зафиксировано 10 фактов обмана.
По информации полицейских, подозреваемая предлагала приумножить денежные средства в двукратном размере при вложении инвестиций в мнимую зарубежную компанию.
По версии полиции, после того, как женщина получала от своих "клиентов" деньги, она скрывалась. Отмечается, что с одного "клиента" ей удавалось получить от 7 до 20 млн тенге.
По подозрению в совершении этих преступлений задержана гражданка 1996 года рождения. В полиции также предоставили ее фото.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968172-do-20-mln-tenge-s-klienta-predpolagaemuyu-moshennitsu-zaderzhali-v-almaty/