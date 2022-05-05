Главаря крупнейшего наркокартеля Колумбии экстрадировали в США

Иван Дуке. Кадр из видео: Twitter/Иван Дуке

Президент Колумбии Иван Дуке сообщил в Twitter, что они экстрадировали в Соединенные Штаты главаря наркокартеля "Клан залива" Дайро Антонио Осугу.

"Дайро Антонио Осуга по прозвищу Отониэль был экстрадирован [в США]; самый опасный наркоторговец в мире, убийца общественных деятелей и полицейских", - сказал Дуке.

Напомним, Дайро Антонио Осуга, более известный как Отониэль, был пойман в ходе операции, в которой участвовали 500 человек и 22 вертолета. Осуга числился в списке самых разыскиваемых преступников Агентства США по борьбе с наркотиками.

Отониэль был главой крупнейшей колумбийской группировки. И в период с 2003 по 2014 перевез в Штаты минимум 73 тонны кокаина.

До ареста в 2021 году ему удавалось скрываться от полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968168-glavarya-krupneyshego-narkokartelya-kolumbii-ekstradirovali-v-ssha/