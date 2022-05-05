Сбил на Lexus и избил: бизнесмена из Талдыкоргана обвиняют в покушении на убийство

Место происшествия. Кадр из видео: соцсети

Действия бизнесмена из Талдыкоргана, подозреваемого в жестоком избиении своего работника, переквалифицировали на более тяжкую уголовную статью. Мужчина сейчас содержится под стражей в изоляторе временного содержание, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело, ранее зарегистрированное по ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), переквалифицировано на ст.24 ч.3, ст.99 ч.2 УК РК (Покушение на убийство).

"Согласно законодательству, эта уголовная статья предусматривает более строгую ответственность. Сейчас подозреваемый содержится под стражей в ИВС Аксуской районной полиции.

Следователями уже произведены допросы свидетелей и очевидцев, а также назначены необходимые экспертизы. Видео, снятое на месте преступления, приобщено к материалам дела в качестве вещественного доказательства", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Напомним, вечером 2 мая был задержан 43-летний предприниматель из Талдыкоргана. Мужчина жестоко избил скотника, работавшего на его фермерском хозяйстве близ села Матай в Аксуском районе.

Полицейские установили, что подозреваемый начал преследовать своего сотрудника на внедорожнике Lexus 470, затем сбил его, а потом нанес удары палкой. Сейчас пострадавший находится в больнице с тяжелыми травмами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968167-sbil-na-lexus-i-izbil-biznesmena-iz-taldykorgana-obvinyayut-v-pokushenii-na-ubiystvo/