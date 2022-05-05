Раскачивали машину: конфликт из-за отходов золы сняли на видео в Павлодарской области

Кадр из видео: JexeNews

В соцсетях распространяют видео конфликта у озера Карасор в Павлодарской области. Это место служит накопителем золошлаковых отходов Экибастузской ГРЭС-1. На кадрах была запечатлена толпа людей, которая раскачивала автомобиль конкурентов. Ситуацию прокомментировали в ТОО "Экибастузская ГРЭС-1".

На кадрах видно толпу, которая раскачивала машину. Отмечается, что скандал разгорелся после того, как Экибастузская ГРЭС-1 решила в одностороннем порядке расторгнуть договор купли-продажи золошлаковых отходов с одной из компаний. В результате ее сотрудники остались без работы.

На официальной странице Экибастузской ГРЭС-1 в Instagram указывается, что в районе золоотвала неизвестные производили незаконный сбор отходов без наличия на это правовых оснований - отсутствуют действующие договоры.

На просьбы покинуть территорию они никак не реагировали. Кроме того, от отдельных агрессивно настроенных лиц высказывались угрозы в адрес работников Экибастузской ГРЭС-1.

В ТОО пояснили, что в целях стабилизации ситуации был проведен конкурс и заключен договор с конкретным и единственным юридическим лицом на сбор золошлаковых отходов.

Однако неизвестные продолжили свои действия.

"Незаконный вывоз имущества электростанции осуществляется на различном грузовом и легковом транспорте. При этом значительная часть легкового транспорта не имеет государственных регистрационных знаков или снята с регистрации стран ЕАЭС.

В последующем транспортировка похищенных золошлаковых отходов ГРЭС-1 осуществляется в близлежащие населенные пункты для реализации в стихийных местах, дислоцирующихся в частных подворьях и сельскохозяйственных базах", - отметили в компании.

Здесь добавили, что данные действия наносят значительный имущественный ущерб Экибастузской ГРЭС-1. По указанным фактам организация обратилась в полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968117-raskachivali-mashinu-konflikt-iz-za-othodov-zoly-snyali-na-video-v-pavlodarskoy-oblasti/