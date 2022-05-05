ТОО вернуло государству 2,2 млрд тенге по делу о завышении цен на автогаз в Алматы

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Прокуратура города Алматы провела проверку деятельности ТОО "Petrosun". Компания занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры.

По итогам проверки были установлены факты злоупотребления доминирующим положением, а именно - искусственного завышения максимальной цены на автогаз.

В результате, как показала проверка, стоимость топлива повышалась до 323,8% за тонну товара.

По данному факту прокуратура открыла уголовное дело по части 2 статьи 221 УК РК ("Злоупотребление монополистической деятельностью").

Отмечается, что в рамках досудебного расследования ТОО добровольно возместило 2,2 млрд тенге в бюджет государства.

Досудебное расследование продолжается, иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК в настоящее время не подлежат разглашению.

По данным прокуратуры, ТОО "Petrosun" занимает 76,9% рынка.

В начале апреля сообщалось о том, что казахстанский монополист заработал более 2 млрд тенге на незаконном повышении цен на газ.

Кроме того, ранее Касым-Жомарту Токаеву докладывали о выявленных нарушениях на 5,5 млрд тенге при реализации сжиженного газа в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968110-too-vernulo-gosudarstvu-22-mlrd-tenge-po-delu-o-zavyshenii-tsen-na-avtogaz-v-almaty/