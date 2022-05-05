ТОО вернуло государству 2,2 млрд тенге по делу о завышении цен на автогаз в Алматы
Прокуратура города Алматы провела проверку деятельности ТОО "Petrosun". Компания занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры.
По итогам проверки были установлены факты злоупотребления доминирующим положением, а именно - искусственного завышения максимальной цены на автогаз.
В результате, как показала проверка, стоимость топлива повышалась до 323,8% за тонну товара.
По данному факту прокуратура открыла уголовное дело по части 2 статьи 221 УК РК ("Злоупотребление монополистической деятельностью").
Отмечается, что в рамках досудебного расследования ТОО добровольно возместило 2,2 млрд тенге в бюджет государства.
Досудебное расследование продолжается, иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК в настоящее время не подлежат разглашению.
По данным прокуратуры, ТОО "Petrosun" занимает 76,9% рынка.
В начале апреля сообщалось о том, что казахстанский монополист заработал более 2 млрд тенге на незаконном повышении цен на газ.
Кроме того, ранее Касым-Жомарту Токаеву докладывали о выявленных нарушениях на 5,5 млрд тенге при реализации сжиженного газа в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968110-too-vernulo-gosudarstvu-22-mlrd-tenge-po-delu-o-zavyshenii-tsen-na-avtogaz-v-almaty/