Экс-главу КСК проблемного жилищного комплекса арестовали в Алматы

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​Департамент экономических расследований по Алматы начал досудебное расследование в отношении бывшего председателя одного из КСК ЖК "Премьера", расположенного в Наурызбайском районе Алматы, сообщается на .

Как рассказали в надзорном органе, из-за разногласий между жителями комплекса ЖК обслуживают одновременно два КСК.

После многократных обращений жителей и проведения проверки было начато досудебное расследование.

По результатам экспертиз, назначенных прокуратурой, установлена недостача свыше 70 млн тенге, оплаченных жителями за услуги по содержанию объекта, но так и не поступивших коммунальным службам города.

"Прокуратурой района согласовано решение о признании бывшего председателя КСК подозреваемым, определена квалификация его деяний по статье 189 УК РК "Хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере", - сообщили в надзором органе.

Учитывая тяжесть преступления, экс-главу КСК с санкции суда поместили под стражу.

Сейчас расследование продолжается. После его завершения материалы дела будут направлены в суд.

"Несмотря на имеющиеся задолженности перед коммунальными службами, принятыми мерами прокуратуры не допущено отключение данного ЖК от электро- и теплоснабжения", - заключили в прокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968108-eks-glavu-ksk-problemnogo-zhilischnogo-kompleksa-arestovali-v-almaty/