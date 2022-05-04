Гнался по степи на внедорожнике: бизнесмен жестоко избил работника в Алматинской области (видео)

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В Алматинской области фермер преследовал своего работника по степи на внедорожнике, а потом жестоко его избил на глазах жены и детей. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу. Предприниматель задержан и привлекается к уголовной ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Под стражу помещен 43-летний талдыкорганец, который близ станции Матай в Аксуском районе содержит крестьянское хозяйство.

Пострадавшим оказался его работник, проживавший на ферме с женой и двумя несовершеннолетними детьми.

Ссора мужчин произошла вечером 2 мая. Ее причину полицейские пока выясняют.

Предположительно, скотника не устраивала зарплата или же длительная ее задержка. В итоге между ним и его работодателем произошла драка.

"Предварительно установлено, что подозреваемый на Lexus 470 начал преследовать своего работника, который пытался убежать. Догнав и сбив его на автомашине, он начал избивать потерпевшего деревянной палкой.

Сейчас подозреваемый взят под стражу. Как заключила экспертиза, при задержании он находился в алкогольном опьянении (легкая степень). Расследование проводится по ст.106 УК РК, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Внедорожник изъят и водворен на спецстоянку", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Стражи порядка добавили, что врачи диагностировали у потерпевшего осложненный гемопневмоторакс (скопление крови в плевральной полости вследствие повреждения сосудов), переломы 9 ребер и лопатки, а также другие повреждения.

Мужчина в настоящее время находится под строгим наблюдением врачей областной больницы.

"Необходимая медицинская помощь пациенту оказывается. Его общее состояние тяжелое, нестабильное за счет полученных травм, дыхательной недостаточности и болевого синдрома. В динамике без ухудшения. Сознание ясное, пациент адекватен. Планируется операция и некоторые лечебные процедуры", - пояснила пресс-секретарь управления здравоохранения региона Ляйлим Аубакирова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968015-gnalsya-po-stepi-na-vnedorozhnike-biznesmen-zhestoko-izbil-rabotnika-v-almatinskoy-oblasti-video/