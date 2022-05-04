Задержание казахстанца, разыскиваемого за присвоение почти 75 млн тенге, сняли на видео

Кадр из видео: polisia.kz

Кызылординские полицейские на территории Акмолинской области задержали преступника, присвоившего 74,5 млн тенге. Мужчина находился в розыске еще с 2014 года, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 56-летний житель Костанайской области совершил кражу в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По данному факту было возбуждено специальное розыскное дело, проведены соответствующие мероприятия.

Установлено, что в феврале 2012 года мужчина вместе с подельником на основании фиктивного договора завладел деньгами одной из фирм в сумме более 74,5 млн тенге. Эти средства были перечислены по электронной банковской системе.

Сотрудниками ДП Кызылординской области разыскиваемый был задержан в Акмолинской области. В настоящее время он заключен под стражу в учреждение СИ-12 Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968008-zaderzhanie-kazahstantsa-razyskivaemogo-za-prisvoenie-pochti-75-mln-tenge-snyali-na-video/