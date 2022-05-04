Злоумышленники попали в ДТП на угнанном автомобиле в Шахтинске

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Житель города Шахтинска в Карагандинской области заявил об угоне автомобиля. Позже стало известно, что угнанное авто попало в ДТП. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Сообщение об угоне поступило в отдел полиции города Шахтинска 1 мая около 5 часов утра.

Как отметили в полиции, на место происшествия уже через несколько минут прибыл наряд патрульной полиции и участковые.

Стало известно, что 27-летний житель города вернулся с рабочей смены и поставил машину во дворе дома. Утром он обнаружил, что автомобиль пропал.

Полицейские сообщили, что через некоторое время машина была обнаружена возле одного из домов. По версии следствия, находившийся за рулем злоумышленник совершил ДТП, после чего бросил машину.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" были задержаны двое подозреваемых – молодые люди в возрасте 22 лет. Они дали признательные показания.

У одного из задержанных полицейские изъяли автомагнитолу, которую он похитил из угнанного авто", – пояснили в полиции.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", а также по статье 188 УК РК "Кража". Ведется расследование.

"В этот же день сотрудники отдела полиции города Сарани раскрыли угон автомобиля, который произошел 19 апреля. Неизвестный, решив прокатиться на чужой машине, не справился с управлением и совершил ДТП.

Автомобиль получил повреждение переднего правого крыла. 23-летний потерпевший сумму нанесенного ущерба оценил в 1 млн 200 тыс. тенге", – добавили в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек. Отмечается, что он дал признательные показания.

В данном случае также было возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК, и сейчас ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967991-zloumyshlenniki-popali-v-dtp-na-ugnannom-avtomobile-v-shahtinske/