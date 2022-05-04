Водку на 25 млн тенге пытались ввезти в Казахстан под видом лапши быстрого приготовления

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Около 26 тыс. бутылок алкогольной продукции пытались ввезти в Казахстан под видом лапши быстрого приготовления, сообщается на официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК.

Сотрудники Департамента госдоходов по Жамбылской области в ходе проведения совместных мероприятий с Департаментом экономических расследований региона на пограничном посту "Айша-биби" остановили два автомобиля под управлением граждан Кыргызстана.

В ходе досмотра грузовиков выявлен факт незаконного ввоза на территорию РК 25 920 бутылок водки известных марок.

Отмечается, что данная партия алкогольной продукции перевозилась под видом лапши быстрого приготовления. По оценкам специалистов, общая стоимость задержанной партии алкогольной продукции составила свыше 25,6 млн тенге.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967975-vodku-na-25-mln-tenge-pytalis-vvezti-v-kazahstan-pod-vidom-lapshi-bystrogo-prigotovleniya/