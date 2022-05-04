Бриллианты на сумму более 1 млн тенге украли в Нур-Султане (видео)

Ювелирный магазин обокрали в Нур-Султане. Фото: polisia.kz

Из ювелирного магазина в Нур-Султане был украден бриллиантовый комплект, стоимость которого превышает миллион тенге. Полицейские задержали подозреваемую, сообщается на странице официального медиа-портала МВД РК Polisia.kz.

О краже заявила хозяйка магазина. Она сообщила, что неизвестная женщина похитила бриллиантовый комплект стоимостью более одного миллиона тенге.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения, установленных в периметре совершения преступления, выявлена подозреваемая. Ею оказалась 49-летняя жительница города", – сообщили полицейские.

Как установило следствие, женщина была частой посетительницей ювелирного магазина и ранее неоднократно делала покупки на крупную сумму.

"В 17:45 подозреваемая зашла в ювелирный магазин и, воспользовавшись тем, что продавец обслуживал других клиентов, похитила с витрины драгоценный комплект и скрылась с места преступления", – добавили сотрудники полиции.

Сообщается, что подозреваемая была задержана и дала признательные показания. В полиции также отметили, что вещественные доказательства были изъяты.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража", а также проверяется причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967962-yuvelirnyy-magazin-obokrali-na-summu-bolee-1-mln-tenge-v-nur-sultane-video/