Туркестанцам обещали работу в Англии, взяли деньги и обманули

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Жители Туркестана обратились с заявлениями в правоохранительные органы. Люди рассказали, что стали жертвами мошенничества. Им обещали работу в Англии, брали деньги и обманывали. Подробности дела озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам одного из потерпевших, некий знакомый, войдя в доверие, пообещал им работу в Англии. Однако спустя полгода так своих слов и не сдержал. Двое человек заплатили за "услуги" 800 тысяч тенге.

После обращений факт зарегистрировали по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество".

Через некоторое время подозреваемый был задержан. Им оказался житель Туркестана. Потерпевшие настаивают, чтобы он вернул им деньги.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Ранее жители Туркестана стали жертвами другого афериста. Малознакомый мужчина обещал трудоустройство в одно из медучреждений, брал деньги и пропадал. Всего пострадали шесть человек. Сумма ущерба составила около 2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967929-turkestantsam-obeschali-rabotu-v-anglii-vzyali-dengi-i-obmanuli/