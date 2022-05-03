Передвигался на костылях: момент кражи из торгового дома в Нур-Султане попал на видео

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кража наушников в одном из столичных торговых домов попала на видео. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz

В полицию с заявлением обратился предприниматель, который заявил о краже двух пар наушников из бутика в торговом доме. Стражи порядка просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили предполагаемых преступников.

По информации полицейских, двое мужчин воспользовались отсутствием продавца и украли наушники. Отмечается, что один из подозреваемых передвигался на костылях.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых в возрасте 31 год и 28 лет.

У одного из задержанных были изъяты наушники. Второй мужчина, который подозревается в аналогичных кражах, водворен в изолятор временного содержания департамента полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967830-peredvigalsya-na-kostylyah-moment-krazhi-iz-torgovogo-doma-v-nur-sultane-popal-na-video/