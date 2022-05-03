Контрабанду с белорусскими акцизными марками обнаружили на границе Казахстана и Кыргызстана

Поддельные акцизные марки. Фото: Комитет госдоходов МФ РК

Более 1 млн поддельных акцизных марок обнаружили в одном из грузовых автомобилей, который въезжал из Кыргызстана в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов МФ РК.

В ведомстве отметили, что работа по сокращению теневого товарооборота во взаимной торговле с Кыргызской Республикой проводится на постоянной основе.

"Достигнутые договоренности по обеспечению кыргызской стороной наличия ЭСФ на перевозимый товар направлены на вывод из тени экспортируемых товаров и, как следствие, на ослабление контрольных мер со стороны Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

В частности, недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики, пользуясь достигнутыми договоренностями, применяют свои "серые" схемы ввоза в Республику Казахстан незаявленного, контрафактного груза", – сообщили в КГД.

По данным ведомства, 28 апреля 2022 года в ходе проведения тематической налоговой проверки в грузовом автотранспортном средстве, следовавшем из Кыргызстана, выявлено более 1,1 млн поддельных акцизных марок Республики Беларусь.

Как сообщили представители КГД, в связи с наличием состава уголовного правонарушения, материалы по указанному делу были переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.

Также в указанной грузовой машине проверяющие обнаружили более 2 тыс. единиц незаявленного товара: системы видеонаблюдения, одежду и спортивный инвентарь.

"Наряду с ослаблением контроля, существенно увеличились нарушения и участились факты ввоза из Кыргызской Республики майнингового оборудования и электронных сигарет, которые по документам должны проследовать в Российскую Федерацию транзитом через Республику Казахстан", – подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что в апреле текущего года было установлено 6 фактов "лжетранзита майнингового оборудования". В комитете отметили, что в данных случаях заявленный транзитом товар остался на территории Республики Казахстан.

"Следует отметить, такие действия со стороны субъектов бизнеса наносят ущерб бюджетам стран-партнеров по ЕАЭС, в связи с чем контроль будет усилен", – добавили в Комитете государственных доходов.

Поддельные акцизные марки. Фото: Комитет госдоходов МФ РК

Поддельные акцизные марки. Фото: Комитет госдоходов МФ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967740-kontrabandu-s-belorusskimi-aktsiznymi-markami-obnaruzhili-na-kazahsko-kyrgyzskoy-granitse/