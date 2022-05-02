Запах жженой резины и рев моторов: жители Шымкента пожаловались на ночных гонщиков

Иллюстративное фото: damircudic/Getty Images

Жильцы одного из спальных районов Шымкента пожаловались, что рядом с их домами собираются любители быстрой езды. Местным жителям приходится просыпаться от рева моторов.

Как передают корреспонденты телеканала "Хабар 24", по ночам спальный район Шымкента превращается в гоночную трассу. Горожане утверждают, что просыпаются из-за громких звуков и боятся ходить по дорогам.

"Столько машин, особенно в вечернее время. Они гоняют сильно, поэтому даже выходить опасно. И ночью тревожно спим – звуки громкие, сигналы всякие", - пожаловалась местная жительница Раушан Ахметова.

Жильцы спального района утверждают, что после ночных гонщиков остается еще и мусор.

Полицейские пытаются принимать меры в отношении нарушителей. Как сообщили корреспондентам телеканала, уже 30 водителей были оштрафованы за нарушение тишины и езду по тротуарам.

"Мы выставили наряды, пешие наряды. Выставили участкового инспектора полиции и автопатрульный полк полиции. Также там имеется в данный момент видеокамера от Центра оперативного управления, которая фиксирует все нарушения на данном участке, информация передается участковому инспектору полиции для привлечения к адмответственности", - пояснил начальник МПС Шымкента Улугбек Мылтыков.

Тем не менее, говорят жители, тише от этого не стало. Местные все еще боятся переходить дорогу, передают корреспонденты.

Горожане стали писать письма с просьбой установить им полицейский пункт, чтобы стражи порядка контролировали ситуацию круглые сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967673-zapah-zhzhenoy-reziny-i-rev-motorov-zhiteli-shymkenta-pozhalovalis-na-nochnyh-gonschikov/