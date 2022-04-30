Генпрокурор отреагировал на сообщение об истязании особенных детей в Актобе

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Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов отреагировал на факт применения насилия в отношении детей с ограниченными возможностями в Центре социального обслуживания №1 в Актобе.

"Применение насилия в отношении особенных детей бесчеловечно. По факту истязания детей работниками ЦСО Актобе будут приняты самые строгие меры. Начато расследование по ч.2 ст.110 УК РК (Истязание), ход следствия взят на контроль. Поручил проверить аналогичные учреждения", - написал Берик Асылов в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что в прокуратуру Актобе поступило сообщение о насилии в отношении детей с ограниченными возможностями в Центре социального обслуживания №1.

В данном учреждении содержатся воспитанники с умственной отсталостью, ДЦП, синдромом Дауна, олигофренией всех степеней. По факту проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967579-genprokuror-otreagiroval-na-soobschenie-ob-istyazanii-osobennyh-detey-v-aktobe/