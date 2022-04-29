"Притворялись родственниками и просили деньги": пенсионеров обманули на 7 млн тенге в Карагандинской области

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Карагандинской области нескольких пенсионеров обманули злоумышленники, которые представлялись их родственниками или знакомыми родственников и выманивали деньги. Об этом сообщается на официальной странице областного департамента полиции в Instagram.

Полицейские рассказали подробности двух подобных случаев.

Так, 3 февраля в центральный отдел полиции УП Караганды обратилась 73-летняя жительница города.

По словам женщины, к ней пришел неизвестный, который представился другом ее племянника. Злоумышленник попросил у пенсионерки 300 тыс. тенге, в которых якобы нуждался ее родственник.

"Поверив аферисту, пенсионерка передала ему нужную сумму. Через некоторое время она связалась с племянником, и выяснилось, что родственник не нуждался в финансовой поддержке", – сообщили полицейские.

Кроме того, 25 марта в то же отделение полиции поступило заявление от 66-летней пенсионерки.

По информации сотрудников полиции, женщине позвонил некий гражданин, который назвался сыном, который живет в России. "Сын" заявил, что ему срочно необходимы 250 тыс. тенге, чтобы купить ноутбук.

"Он не вызвал никаких подозрений, и пенсионерка перечислила на указанный им счет 250 тыс. тенге. После этого женщина позвонила сыну и поинтересовалась, поступили ли денежные средства. Оказалось, мужчине ноутбук не требовался", – рассказали в департаменте полиции.

Отмечается, что по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 190 УК РК "Мошенничество".

"22 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Центрального ОП совместно с сотрудниками УП Караганды задержали подозреваемых – двух жителей Темиртау в возрасте 39 и 44 лет. Они дали признательные показания", – подчеркнули представители ведомства.

По данным полиции, в ходе следствия была установлена причастность злоумышленников к еще 12 аналогичным преступлениям.

Сообщается, что общая сумма нанесенного ими ущерба составила более 7 млн тенге. На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967480-pritvoryalis-rodstvennikami-i-prosili-dengi-pensionerov-obmanuli-na-7-mln-tenge-v-karagandinskoy-oblasti/