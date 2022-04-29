Сторожа ясли-сада убили в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сторож скончался в дошкольном учреждении Аксу от ножевого ранения. В убийстве обвинили его 40-летнего знакомого, который пришел в ясли-сад поздно ночью, где они стали вместе распивать алкоголь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.

Уголовное дело по факту убийства 45-летнего мужчины рассмотрели в Павлодаре. Судья сегодня на приговоре озвучил подробности преступления.

Скончался сторож ясли-сада от удара ножом, лезвие прошло в тело на 12 сантиметров.

Свою вину 40-летний житель Аксу не отрицал. При этом внятно объяснить, как все произошло, не смог. Вместе со знакомым пили, оказался в ясли-саде по приглашению самого погибшего.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.99 УК РК (Убийство) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком в 8 лет", - огласил приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов.

Отбывать свое наказание мужчина будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также он обязан выплатить 5 миллионов тенге морального вреда родственникам убитого и еще 10 миллионов - двум детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967438-storozha-yasli-sada-ubili-v-pavlodarskoy-oblasti/