Школьник во время драки сломал студенту нос в Алматинской области

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В социальных сетях появилось сообщение о том, что в Есике избили двоих студентов, одному из которых сломали нос. По поводу инцидента высказались в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации соцсетей, накануне днем были избиты двое студентов. Причина, по которой это произошло, неизвестна. Одному из парней сломали нос.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 17-летний студент Есикского профессионально-технического колледжа получил телесные повреждения (перелом носовой перегородки) в драке со своим сверстником, который учится в одной из городских школ.

"Разбирательством занимаются сотрудники ювенальной полиции Енбекшиказахского района, которые выясняют причину конфликта несовершеннолетних. По факту составлен административный протокол, предусмотренный ст.73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967393-shkolnik-vo-vremya-draki-slomal-studentu-nos-v-almatinskoy-oblasti/