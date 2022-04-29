Более 40 могил разграбили неизвестные на кладбище в Усть-Каменогорске

Фото: altaynews

Жители Усть-Каменогорска сообщают об участившихся случаях воровства на городском кладбище. Неизвестные разграбили более 40 могил, родственники усопших шокированы происходящим.

Как пишет издание Altay News, более 40 захоронений оказались без металлических оградок и памятников. Злоумышленники орудовали ломами и кувалдами.

Жительница Усть-Каменогорска Елена Скрипниченко рассказала корреспондентам издания, что в прошлом году воры унесли металлический памятник с могилы мужа, а в этом - срезали столик.

Разграбленные могилы. Фото: altaynews

По словам женщины, на кладбище отсутствует охрана, поэтому происходят кражи.

Еще одна горожанка Майя Алимгожина рассказала, что с могилы ее родителей сняли чугунные цепи.

"Цепи снимают уже три года подряд. В этом году, наверное, не будем восстанавливать. Нет никакого смысла", - жалуется она.

В полиции сообщают, что в этом году в органы поступило 3 заявления по факту разграбления могил. Как предполагают корреспонденты, после родительского дня заявлений может быть больше.

Разграбленные могилы. Фото: altaynews

Полицейские пояснили, что расследовать такие дела сложно, потому что непонятно, когда было совершено хищение. Как правило, похищенные металлические конструкции находят в ближайших пунктах приема металлолома.

Напомним, что не так давно вандалы обворовали Кенсайское кладбище в Алматы. Аналогичный случай произошел в Актау, где злоумышленники срезали металлические оградки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967362-bolee-40-mogil-razgrabili-neizvestnye-na-kladbische-v-ust-kamenogorske/