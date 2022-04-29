Более 40 могил разграбили неизвестные на кладбище в Усть-Каменогорске
Жители Усть-Каменогорска сообщают об участившихся случаях воровства на городском кладбище. Неизвестные разграбили более 40 могил, родственники усопших шокированы происходящим.
Как пишет издание Altay News, более 40 захоронений оказались без металлических оградок и памятников. Злоумышленники орудовали ломами и кувалдами.
Жительница Усть-Каменогорска Елена Скрипниченко рассказала корреспондентам издания, что в прошлом году воры унесли металлический памятник с могилы мужа, а в этом - срезали столик.
По словам женщины, на кладбище отсутствует охрана, поэтому происходят кражи.
Еще одна горожанка Майя Алимгожина рассказала, что с могилы ее родителей сняли чугунные цепи.
"Цепи снимают уже три года подряд. В этом году, наверное, не будем восстанавливать. Нет никакого смысла", - жалуется она.
В полиции сообщают, что в этом году в органы поступило 3 заявления по факту разграбления могил. Как предполагают корреспонденты, после родительского дня заявлений может быть больше.
Полицейские пояснили, что расследовать такие дела сложно, потому что непонятно, когда было совершено хищение. Как правило, похищенные металлические конструкции находят в ближайших пунктах приема металлолома.
Напомним, что не так давно вандалы обворовали Кенсайское кладбище в Алматы. Аналогичный случай произошел в Актау, где злоумышленники срезали металлические оградки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967362-bolee-40-mogil-razgrabili-neizvestnye-na-kladbische-v-ust-kamenogorske/