2 млн тенге за оскорбление школьницы в чате в Нур-Султане: сумма возмещения оказалась меньше

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На официальном сайте городского суда Нур-Султана опровергли распространенную ранее пресс-службой информацию о взыскании 2 млн тенге за оскорбление школьницы в чате одноклассников.

Накануне на сайте столичного суда был опубликован релиз от имени пресс-службы Алматинского районного суда. Сообщалось, что женщина, чью дочь оскорбил одноклассник, обратилась в суд, требуя от родителей школьника возмещения морального вреда в сумме 5 млн тенге. По имевшейся на тот момент информации, истица выиграла дело, а сумма возмещения составила якобы 2 млн тенге.

Сегодня, 28 апреля, в городском суде Нур-Султана уточнили, что указанные суммы были ошибочны.

"Ранее в размещенном пресс-релизе ошибочно указана сумма искового требования и сумма, взысканная по решению суда.

Истец обратился в суд с требованием взыскать моральный вред в размере 3 млн тенге.

Решением суда в пользу К. взыскана сумма возмещения морального вреда в размере 200 тыс. тенге", – подчеркнули в сообщении ведомства.

Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967300-2-mln-tenge-za-oskorblenie-shkolnitsy-v-nur-sultane-summa-vozmescheniya-okazalas-menshe/