Представлялись работниками банков: подозреваемых в крупных мошенничествах задержали в Алматы

Изъятые банковские карты. Фото: ДП Алматы

Алматинские полицейские задержали предполагаемых мошенников, которые обманывали казахстанцев. В ходе обыска были изъяты карты различных банков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Как отметили стражи порядка, был задержан ключевой участник крупных мошенничеств – гражданин К. 1993 года рождения.

По информации полицейских, злоумышленники звонили своим жертвам и представлялись сотрудниками банка. Затем звонившие сообщали, что якобы некто от имени владельца счета пытается оформить онлайн-заем.

Как уточнили в полиции, если жертва попадалась на уловку, то мошенники предлагали перевести деньги на так называемый "резервный счет", после чего преступники получали доступ к чужим деньгам.

По информации стражей порядка, именно задержанный К. обеспечивал эти резервные счета.

"Он находил людей, предлагал через их карты обналичивать деньги и обещал за это щедрое вознаграждение", – сообщил замначальника ДП Алматы Берик Абильбеков.

В ходе обыска у подозреваемого было изъято 157 карточек разных банков второго уровня.

Абильбеков подчеркнул, что владельцы карт сейчас устанавливаются, а также выясняется их причастность к аферам.

Кроме того, отмечается, что были задержаны еще трое мужчин в возрасте от 23 до 25 лет.

"В задачи этих фигурантов входило обналичивание поступивших на карты денежных средств. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению причастности вышеуказанных лиц к другим аналогичным преступлениям", – рассказал Абильбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967274-predstavlyalis-rabotnikami-bankov-podozrevaemyh-v-krupnyh-moshennichestvah-zaderzhali-v-almaty/