Тайник с оружием, украденным во время январских погромов, нашли в Алматы

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Очередной тайник с краденым оружием нашли в южной столице. Правоохранители задержали подозреваемого в краже, совершенной во время январских событий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

Как сообщил начальник УП Алмалинского района Есен Искаков, тайник был закопан около одного из домов по улице Каламбаева.

Также полицейские задержали гражданина 1994 года рождения, которого подозревают в краже из оружейного магазина в ночь на 6 января этого года.

В тайнике полицейские нашли нарезное ружье марки Remington, гладкоствольное ружье марки Benelli, два патронташа и восемь патронов. Все это было изъято в качестве вещественных доказательств.

"Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, как совершил преступление. Расследуется уголовное дело", - резюмировал Искаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967227-taynik-s-oruzhiem-ukradennym-vo-vremya-yanvarskih-pogromov-nashli-v-almaty/