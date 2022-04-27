Учительница начальных классов заявила о попытке изнасилования в Костанайской области

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В Костанайской области начался суд по делу о попытке изнасилования учительницы начальных классов. На скамье подсудимых оказался 22-летний парень. Потерпевшей за 50 лет, передает газета "Костанайские новости".

Преступление произошло в новогоднюю ночь в одном из сел региона. По словам потерпевшей, ранее судимый мужчина забрался к ней в дом, избил, душил и попытался изнасиловать.

На заседании в суде педагог рассказывала обо всем произошедшем в подробностях и эмоционально. Один раз даже объявляли перерыв из-за захлестнувших женщину эмоций.

Молодой человек предан суду по статьям 149 (Нарушение неприкосновенности жилища), 107 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст.ст.24-120 ч.1 (Попытка изнасилования) УК РК. В последнем парень вину не признает.

Судебное разбирательство продолжится 12 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967026-uchitelnitsa-nachalnyh-klassov-zayavila-o-popytke-iznasilovaniya-v-kostanayskoy-oblasti/