Житель Атырау пытался продать военную технику (видео)

Кадр из видео: ДП Атырауской области

35-летний житель Атырау пытался продать нелегальную бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2. Мужчину нашли и изъяли у него военную технику, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 12 апреля в полицию поступила оперативная информация о том, что житель Атырау пытается продать бронированную разведывательно-дозорную машину. Эти данные проверили сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП региона.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и изъята военная техника, принадлежащая 35-летнему мужчине.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст.386 УК РК (Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - пояснили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Напомним, ранее сообщалось, что БТР нашли у жителя Актобе. Он тоже хотел его продать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966990-zhitel-atyrau-pytalsya-prodat-voennuyu-tehniku-video/