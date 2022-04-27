Подпольный алкогольный цех выявили в Карагандинской области

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В городе Сарань Карагандинской области был обнаружен подпольный цех по изготовлению контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу РК.

Как указали в ведомстве, цех находился в арендованном складском помещении в Сарани.

Произведенную там суррогатную алкогольную продукцию в последующем реализовывали через рынки и магазины на территории Карагандинской области.

"В ходе обыска изъяты пластиковые бутылки с суррогатным алкоголем в количестве четырех тысяч штук общим объемом около 10 тысяч литров, пластиковые тары в количестве 100 штук общим объемом 500 литров, винно-водочные изделия в ассортименте в количестве более 20 тысяч штук общим объемом около 12 тысяч литров", – сообщил представитель пресс-службы АФМ Алибек Абдилов.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 214 УК РК. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, которые помогут установить весь объем изготовленной и реализованной алкогольной продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966985-podpolnyy-alkogolnyy-tseh-vyyavili-v-karagandinskoy-oblasti/