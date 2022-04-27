Устроивший стрельбу в детском саду в российском городе страдал психическим расстройством

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26-летний житель поселка Вешкайма Ульяновской области в России, который устроил стрельбу в местном детском саду, состоял на учете у психиатра с 2013 года.

Руслан Ахтямов посещал врача, но стационарного лечения не проходил. Ему диагностировали непсихотическое депрессивное расстройство, передает Telegram-канал 112.

Ахтямов зашел в детский сад "Рябинка" во время тихого часа. При входе он ранил одну женщину, затем застрелил воспитательницу, которая попыталась ему помешать. Зашел в помещение, где спали дети, и убил двоих. Затем выстрелил в себя, пишет Baza.

Мотивы преступления Ахтямова неизвестны.

Оружие "Иж-27", из которого стрелял преступник, принадлежало его знакомому Александру Дронину. Мужчину Ахтямов тоже убил перед тем, как направиться в "Рябинку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966978-ustroivshiy-strelbu-v-detskom-sadu-v-rossiyskom-gorode-stradal-psihicheskim-rasstroystvom/