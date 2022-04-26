25 килограммов гашиша нашли в гараже у жителя Нур-Султана (видео)

Гашиш. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

Столичные полицейские провели спецоперацию, в результате которой был задержан местный житель. У него в гараже нашли крупную партию наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Указывается, что целью спецоперации была ликвидация канала сбыта наркотиков в особо крупном размере на территории столицы.

Задержанный 39-летний мужчина оказался судим ранее.

В ходе обыска с использованием служебно-розыскных собак в гаражном кооперативе "Мирный" нашли и изъяли полиэтиленовый мешок, внутри которого находилось 25 килограммов гашиша.

Как пояснил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Нур-Султана Ерлан Акбаров, количество изъятых наркотиков составляет 5000 разовых доз для наркопотребления.

Стоимость такого количества наркотиков "черном рынке" составила бы 30 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297, часть 3 УК РК.

Подозреваемый дал признательные показания. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966912-25-kilogrammov-gashisha-nashli-v-garazhe-u-zhitelya-nur-sultana-video/