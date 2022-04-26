Двое детей и воспитательница погибли при стрельбе в детском саду в российском городе

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Россиянин открыл стрельбу в детском саду в Ульяновской области. В результате двое детей и женщина погибли, еще один человек ранен, передает РИА Новости.

"По ситуации в Вешкайме, где произошло страшное преступление. Переговорил с представителями исполнительной власти и с депутатским корпусом. По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2017 г.р.", - сообщил губернатор региона и депутат Госдумы Сергей Морозов.

Как пишет Telegram-канал 112, россиянина, открывшего стрельбу в детсаду "Рябинка", зовут Руслан Ахтямов. Ему 26 лет. Как утверждают его знакомые, он вел замкнутый образ жизни. После совершения преступления мужчина выстрелил в себя.

Ружье "Иж-27", из которого стрелял Ахтямов и автомобиль, на котором он приехал к месту преступления, принадлежит 68-летнему Александру Дронину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966892-dvoe-detey-i-vospitatelnitsa-pogibli-pri-strelbe-v-detskom-sadu-v-rossiyskom-gorode/