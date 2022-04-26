50 млн тенге выманили мошенники у жительницы Шымкента

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Двое мошенников предложили женщине купить частный дом с участком в городе Косшы, но обманули ее и забрали 50 млн тенге, сообщается на странице официального медиа-портала МВД РК Polisia.kz.

По информации полицейских, в отдел полиции города Косшы обратилась жительница Шымкента.

Потерпевшая сообщила, что в октябре 2021 года двое мужчин предложили ей купить частный дом с участком в Косшы. В какой-то момент злоумышленники обманным путем завладели принадлежащей женщине денежной суммой в размере 50 млн тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены жители города Нур-Султана и Туркестанской области 38 и 39 лет, находящиеся под стражей за совершение аналогичного преступления", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество", ведется следствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966816-50-mln-tenge-vymanili-moshenniki-u-zhitelnitsy-shymkenta/