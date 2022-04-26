"Узнал, что я в розыске": аферисты выдают себя за карагандинца на сайтах по продаже авто (видео)

Иллюстративное фото: Simon Dawson/Bloomberg/Getty Images

Карагандинец записал видеообращение с просьбой не верить мошенникам, использующим его личные данные. Под именем мужчины преступники продают несуществующие автомобили и запчасти к ним, передает КТК.

Как рассказал Максим Наумкин, еще два года назад он решил продать свой автомобиль и выставил на сайте объявлений фото. Когда нашелся покупатель, карагандинца попросили отправить фото удостоверения личности и банковской карты якобы для отправления аванса.

Аванс мужчина так и не получил, зато на сайте появились десятки объявлений от его имени. Он якобы продает машины и запчасти. Для убедительности к товару прикреплены личные данные карагандинца. Когда же желающие купить запчасти казахстанцы отправляют аванс, авторы объявлений просто перестают выходить на связь.

По его собственным подсчетам, жертвами обмана стали порядка 60 человек. Авансы варьируются от 15 до 800 тысяч тенге. Товар покупатели, конечно, не получают.

"Попросил номер карты, а карта у меня у жены. Попросил удостоверение, видео о том, что мы ждем задаток, ссылаясь на то, что сейчас много мошенников. Потом попросил трехзначный код на задней стороне карты, и тут мы поняли, что это мошенники. Я вообще в последний раз узнал, что моя фотография висит в Жетысуском отделе полиции в Алматы, что я в розыске и я мошенник", - рассказывает Максим Наумкин.

Теперь же обманутые покупатели звонят Максиму и угрожают ему.

"Очень страшно, мужу постоянно звонят с угрозами. Ему вечно говорят: «Давай встретимся. Если не вернешь деньги, то мы тебя найдем». Мы тебя это, мы тебя то… Много людей приезжали и угрожали. Мне в Instagram писали на рабочей странице, что это мошенники: «Не связывайтесь с ними». В какой-то момент была даже травля", - поделилась его жена Кристина.

Специалисты предупреждают: чтобы не стать жертвой аферистов, никогда и ни в коем случае не стоит делиться ни с кем своими данными.

"С начала года 17 преступлений, где подозреваемые лица завладевают денежными средствами через сайты, выставляя несуществующие автомобили либо запчасти на автомобили. В семи случаях из 17 денежные средства уходят в Российскую Федерацию, в том числе по делу гражданина Наумкина", - рассказал начальник отдела киберпреступности ДП Карагандинской области Мади Багдат.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966751-uznal-chto-ya-v-rozyske-aferisty-vydayut-sebya-za-karagandintsa-na-saytah-po-prodazhe-avto-video/