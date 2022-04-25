КНБ прокомментировал видео со стрельбой в Таразе
Комитет национальной безопасности Казахстана на своем официальном сайте прокомментировал распространившийся в Сети видеоролик, на котором запечатлена перестрелка.
Ранее блогер Азамат Сарсенбаев в своем Instagram опубликовал видео. Автор указал, что на кадрах запечатлен штурм здания ДКНБ во время январских событий.
В Комитете Нацбезопасности в свою очередь сообщили, что снятый на видео инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января текущего года в Таразе, когда группа численностью до 350 человек с применением огнестрельного оружия пыталась захватить Департамента КНБ по Жамбылской области.
"В ходе обороны от полученных огнестрельных ранений погиб начальник отдела Антитеррористического центра департамента подполковник Дастан Адильбай", - добавили в ведомстве.
Также сообщается, что по данным фактам проводится досудебное расследование.
Напомним, ранее мы сообщали, что в ходе январских событий в Таразе погиб Дастан Адильбай.
Указом президента Казахстана он был посмертно награжден орденом "Айбын" ІІ степени.
Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966732-knb-prokommentiroval-video-so-strelboy-v-taraze/