Интерпол Казахстана задержал в Бишкеке подозреваемого в контрабанде золота иностранца
40-летний гражданин Турции был задержан в Бишкеке совместными усилиями Национального центрального бюро Интерпола Казахстана и правоохранительных органов Кыргызстана, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.
Гражданин Турции находился в розыске за экономическую контрабанду драгоценных металлов через государственную границу республики на сумму более 488 млн тенге.
По информации полицейских, преступная группа из граждан Турции и Казахстана организовала пересечение третьим лицом “стерильной зоны” Международного аэропорта Нур-Султана для вывоза в Стамбул контрабандным путем, без декларирования, золота в особо крупном размере.
Задержанный помещен под стражу. Сообщается, что решается вопрос об экстрадиции в Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966722-interpol-kazahstana-zaderzhal-v-bishkeke-podozrevaemogo-v-kontrabande-zolota-inostrantsa/