Интерпол Казахстана задержал в Бишкеке подозреваемого в контрабанде золота иностранца

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

40-летний гражданин Турции был задержан в Бишкеке совместными усилиями Национального центрального бюро Интерпола Казахстана и правоохранительных органов Кыргызстана, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Гражданин Турции находился в розыске за экономическую контрабанду драгоценных металлов через государственную границу республики на сумму более 488 млн тенге.

По информации полицейских, преступная группа из граждан Турции и Казахстана организовала пересечение третьим лицом “стерильной зоны” Международного аэропорта Нур-Султана для вывоза в Стамбул контрабандным путем, без декларирования, золота в особо крупном размере.

Задержанный помещен под стражу. Сообщается, что решается вопрос об экстрадиции в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966722-interpol-kazahstana-zaderzhal-v-bishkeke-podozrevaemogo-v-kontrabande-zolota-inostrantsa/