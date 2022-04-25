Жительницу Нур-Султана оштрафовали на 90 тыс. тенге за шутку о похищении

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

На сумму больше 90 тыс. тенге оштрафовали астанчанку, которая решила разыграть своих друзей. Девушка заявила, что ее похитили, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Ночью в столичный департамент полиции поступило сообщение о том, что водитель автомашины Toyota Camry, который занимается частным извозом, увез девушку в неизвестном направлении.

Вскоре выяснилось, что сообщение о якобы похищении в группе мессенджера написала одна из участниц. Как оказалось, девушка таким образом решила разыграть своих друзей - факт похищения не подтвердился.

Автора сообщения привлекли к административной ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб. Ее оштрафовали на 30 МРП (95 400 тенге).

Кроме того, с 19-летней жительницей Нур-Султана была проведена профилактическая беседа о недопущении подобных правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966672-zhitelnitsu-nur-sultana-oshtrafovali-na-90-tys-tenge-za-shutku-o-pohischenii/